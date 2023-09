Osimhen: “Non importa con chi gioco in attacco, posso giocare anche in un 442, l’importante è la squadra”

Victor Osimhen si trova al momento in Nigeria, dove è impegnato con la maglia della sua Nazionale. L’attaccante del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale nigeriano Pulse Sports, in cui ha parlato del come possa giocare anche in un attacco a 2. Queste le sue parole: “A me non importa con chi faccio coppia in attacco, sono tutti giocatori fantastici, Bonfiace, Awoniyi, Iheanacho e Orban. Per me qualsiasi cosa sceglierà l’allenatore andrà bene. Quello che conta per me è la squadra, solamente dopo ci siamo noi giocatori. Posso giocare anche in un 442, non vedo l’ora di scendere in campo”.