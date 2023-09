Orsi: “A Napoli c’è troppo accanimento su Meret, spero possa andare via, perché ogni volta si dà la colpa a lui”

L’ex portiere Nando Orsi è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, programma su Radio Kiss Kiss Napoli. L’ex estremo difensore ha parlato di Alex Meret, e del grande accanimento che c’è nei suoi confronti da parte della piazza di Napoli. Queste le sue parole: “A Napoli c’è troppo accanimento su Meret. Spero questo ragazza possa andare via da Napoli, guarda come sono estremo. Non è possibile che ad ogni gol che il Napoli prende si comincia a dare la colpa a lui. Io non dico che Meret sia il portiere più forte del mondo, ma ogni volta viene messo sul banco degli imputati, da tutti, nessuno escluso. Per fortuna lui invece è cresciuto tanto, è stato tante volte decisivo ma questo nessuno glielo riconosce”.