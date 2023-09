Mazzocchi: “Di Lorenzo capitano della nazionale? Decisione politicamente sbagliata”

Luciano Spalletti, nuovo ct della nazionale italiana, ha deciso di affidare la fascia di capitano a Ciro Immobile. La scelta ha fatto parlare tutti i tifosi, che si aspettavano l’assegnamento della fascia a Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli campione. Proprio di questo ha voluto parlare Marco Mazzocchi, a 1 Station Radio.

Ecco le sue parole: “La storia di Di Lorenzo con la Nazionale non è la stessa che Giovanni vanta con il Napoli. Sarebbe stata anche una mossa politicamente sbagliata. Spalletti deve guardare le cose da un colore azzurro leggermente diverso. La fascia si da a chi gode di maggiore esperienza. Immobile, inoltre, credo abbia bisogno di una sterzata di energia in più. È stato spesso al centro delle critiche con l’azzurro della Nazionale, e con la fascia potrà avere quella spinta in più”.

Poi Mazzocchi ha continuato: “Non so se Spalletti sia già stato in grado di inculcare qualche schema alla Nazionale. Sicuramente mi aspetto un Di Lorenzo in versione napoletana, pronto ad attaccare gli spazi in mezzo al campo ed a fare più rifiniture che cross. Ciò detto, va riconosciuto che Luciano ha avuto davvero poco tempo per valorare in Nazionale. Inoltre, il modo di giocare di Roberto Mancini non si discosta molto da quello di Luciano. Mi aspetto, però, una Nazionale furente. Molti ragazzi si sentiranno traditi da Roberto Mancini e potrebbe esserci una reazione d’orgoglio. Se fossi negli azzurri non sarei incazzato tanto con i macedoni quanto con l’ex c.t.”.