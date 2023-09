Del Genio: “Se Natan viene reputato forte allora lo si schiera e non si ha paura che vada in campo e sbagli”

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Radio Goal, programma in onda su Radio Kiss Kiss Napoli di Natan. Il centrale brasiliano ancora deve fare il suo esordio, e il giornalista quindi afferma che se si crede nel giocatore non si ha paura che vada in campo e sbagli. Queste le sue parole: “Un giocatore se lo reputi forte non hai paura che vada in campo e sbagli. Se è davvero forte il calciatore gioca e anche se sbaglia una partita non si ha paura. Nella singola partita tutti possono sbagliare, anche i migliori, ma se credi nel talento del ragazzo lo fai giocare”.