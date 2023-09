Ct Slovacchia: “Lobotka è un grande uomo”

Quando un calciatore subisce un lutto importante prima di una partita, ci si può aspettare che decida di non prendere parte al match. Ecco perché si pensava che Stanislav Lobotka, non sarebbe sceso in campo con la sua Slovacchia contro il Portogallo. Il centrocampista del Napoli, invece, si è messo a disposizione per la sfida, conclusasi poi 1-0 per i portoghesi.

Proprio di Lobotka ha parlato il ct della Slovacchia, Francesco Calzona. Ecco le sue parole: “Voglio mandare un abbraccio affettuoso a Stanislav Lobotka. Nonostante quello che gli è successo, è rimasto con noi. Ha sorpreso anche me e sono felice di potere allenare non solo un grande calciatore, ma anche un grande uomo”.