Bruscolotti: “Questa è la prima volta che sento che un calciatore non gioca per i problemi di lingua, bisogna giocare a calcio”

L’ex capitano del Napoli Giuseppe Bruscolotti ha parlato ai microfoni di Radio Goal, programma su radio Kiss Kiss Napoli. L’ex difensore azzurro ha parlato del nuovo arrivato Natan, e del fatto che il problema della lingua non dovrebbe esistere se si gioca a calcio. Queste le sue parole: “Questa è la prima volta che sento che un calciatore non gioca per problemi con la lingua. Non è che bisogna studiare, bisogna giocare a calcio. Non c’è bisogno di imparare prima la lingua, altrimenti tutto questo va troppo per le lunghe”.