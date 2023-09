Nuova esperienza per Axel Tuanzebe, difensore che nella stagione 2022/23 ha avuto una fugace esperienza al Napoli. Terminato in estate il suo contratto con il Manchester United, il francese ha deciso di accettare la corte dell’Ipswich.

Ecco il comunicato ufficiale, apparso sul sito dei Blues: “Il Club è lieto di annunciare l’acquisto del difensore Axel Tuanzebe. Il 25enne, che ha trascorso l’ultima settimana ad allenarsi con il Town, arriva come free agent e ha firmato un contratto di un anno. Il Club ha la possibilità di prolungare la permanenza per altri 12 mesi.



Axel ha lasciato il Manchester United in estate, essendo stato all’Old Trafford dall’età di otto anni e collezionando 37 presenze con la prima squadra, trascorrendo anche del tempo in prestito con Aston Villa, Napoli e Stoke City. Diventa il settimo acquisto del Town dopo la promozione al Championship e indosserà la maglia numero 40 durante la sua permanenza con i Blues”.

Il club di ChampionShip ha ufficializzato l’acquisto anche con un video su Twitter: