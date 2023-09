Ssc Napoli – Il report dell’allenamento mattutino degli azzurri di Garcia, gli allenamenti riprendono lunedì

Nelle due settimane di pausa per la Nazionali il Napoli di Garcia si ritrova con pochi giocatori disponibili, che si allenano agli ordini del tecnico francese. Il gruppo squadra prima ha svolto lavoro in palestra, successivamente ha svolto torello e seduta tecnica prima di allenamento per le conclusioni in porta. L’allenamento è terminato con un lavoro di forza, e il tecnico azzurro ha dato ai suoi giocatori due giorni di riposo. Questo il comunicato del Napoli: “Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato ricomincerà sabato 16 settembre con il match Genoa-Napoli in programma a Marassi alle ore 20.45 per la quarta giornata di Serie A. La squadra in avvio ha svolto esercitazione in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 1 dove ha svolto torello seguito da seduta tecnica e svolgimento di gioco finalizzato alla conclusione in porta.C hiusura di sessione con lavoro di forza. Il gruppo riprenderà la preparazione lunedì pomeriggio“.