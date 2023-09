Osimhen e il capitolo rinnovo: l’attaccante è tranquillo, ha sposato la causa Napoli

Victor Osimhen è tranquillo a Napoli e non ha nessuna fretta di rinnovare.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui l’attaccante sarebbe davvero entusiasta di giocare per il Napoli e, al contempo, sarebbe felicissimo di continuare a crescere con questi colori: “Ma anche grazie al prezioso contributo e ai consigli del suo manager Roberto Calenda, Osimhen ha capito che Napoli è la piazza ideale per crescere ancora. Il club azzurro, che ha respinto con decisione l’assalto degli arabi, lo valuta come un top player e ha presentato un’importante offerta. Al momento, però, non ci sono stati nuovi sviluppi circa il suo rinnovo. Gli ultimi incontri tra l’agente del calciatore e il Napoli risalgono al ritiro precampionato di Castel di Sangro. Osimhen, che intanto è impegnato con la sua Nigeria, è tranquillo”.