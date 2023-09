Le Cronache di Napoli – Napoli altalenante anche con Spalletti agli inizi: ora toccherà a Garcia carburare

Anche il Napoli di Luciano Spalletti ebbe qualche battuta d’arresto nella scorsa stagione.

Lo ricorda stamane l’edizione de Le Cronache di Napoli, secondo cui addirittura gli azzurri potrebbero fare meglio delle prime quattro giornate dell’annata 2023/2024 se dovessero vincere a Genova, portandosi a 9 punti in 4 giornate e con un punto in più rispetto all’anno scorso, quando dopo le prime quattro il bottino si fermò appena ad 8 punti: “In realtà anche un anno fa, nella stagione dello scudetto, all’inizio del campionato, il Napoli di Luciano Spalletti frenò. Dopo due vittorie nelle prime due giornate contro Verona e Monza, arrivarono due pareggi contro la Fiorentina al Franchi e contro il Lecce il Maradona. Una frenata a cui però dopo seguì una ripartenza sprint: Spalletti mise in fila una sequenza di undici successi, interrotti solo dalla sconfitta con l’Inter a San Siro a gennaio, dopo la pausa per il Mondiale, un filotto di vittorie che permise al Napoli di mettere una pesante ipoteca sullo scudetto”.