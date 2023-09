Info Braga-Napoli: alle 15 via alla prevendita per l’esordio degli azzurri in Europa

Alle ore 15 della giornata odierna partirà ufficialmente la prevendita per i biglietti di Braga-Napoli, match d’esordio in Europa per il Napoli di Rudi Garcia nella stagione sportiva 2023/2024.

Ecco tutte le info diffuse dall’edizione odierna de Il Mattino: “Scatta oggi alle ore 15 la prevendita dei biglietti per Braga-Napoli, prima partita del girone C di Champions League, in programma mercoledì 20 in Portogallo. La prima fase è riservata, fino alle ore 23.59 di domenica, ai tifosi in possesso dell’abbonamento Full. Il Braga ha fissato il prezzo di 50 euro a tagliando e sarà possibile acquistarne

soltanto uno a persona e questo per evitare che vi possano essere accaparramenti”.