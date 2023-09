Il Mattino – Kvara e l’agente non hanno fretta: il rinnovo può attendere

Il Napoli e Kvara non hanno l’esigenza di firmare subito il nuovo rinnovo.

Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de Il Mattino: “Ovvio che quando arrivano gratificazioni così importanti sia lecito pensare ancora più in grande. Sul futuro contrattuale di Kvara il Napoli è stato chiarissimo: ha un impegno fino al 2027, non c’è stata e non ci sarà alcuna trattativa. E ieri è arrivata la conferma da parte dell’agente del georgiano, grande colpo di mercato di De Laurentiis un anno fa (fu pagato 10 milioni)”.