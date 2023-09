Il Giornale – Spalletti potrebbe lanciare Politano dal 1′ contro la Macedonia del Nord

Matteo Politano potrebbe partire dal 1′ domani sera contro la Macedonia del Nord domani sera.

Spalletti potrebbe favorirne l’utilizzo, agendo nel tridente offensivo co Immobile e Chiesa. Secondo quanto riportato da Il Giornale stamane, i meccanismi adoperati dal suo Napoli sarebbero ancora collaudati tra i partenopei presenti in rosa e questo potrebbe favorire la titolarità dell’attaccante: “Per questo motivo, qualora al debutto in Macedonia, la stessa che impedì a Mancini di puntare allo spareggio nobile con il Portogallo di CR7 per riguadagnare un posto al mondiale Qatar 2022, troveremo Politano a destra nel tridente d’attacco, proprio come a Napoli, con alle spalle Di Lorenzo che conosce alla perfezione i tempi degli inserimenti, è scelta scontata”.