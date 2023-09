Caiazza: “Natan è stato criticato ancora prima di mettere piede in campo, forse pensavano fosse arrivato un nuovo Kim”

Il capo dei servizi sportivi de Il Roma Salvatore Caiazza ha parlato ai microfoni di Radio Goal, trasmissione su Radio Kiss Kiss Napoli. L’argomento della discussione è il centrale brasiliano Natan, che molti stanno criticando ancor prima di vederlo all’opera. Queste le sue parole: “Credo in questa città sia stato criticato Natan ancor prima di vederlo in campo solo perché è arrivato al posto di Kim. Forse questi critici pensavano fosse arrivato un nuovo Kim, dimenticando che viene dal Brasile, da un altro campionato e da un altro stile di vita. Fa bene Garcia a dargli tempo, bisogna dargli la possibilità di non bruciarsi. Noi pensavamo che dopo Udine Rrahmani fosse scarso per un errore e quella decisione, invece oggi è tra i migliori difensori della Serie A”.