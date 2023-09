Soviero, ex portiere, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 1 Station Radio a proposito di Meret. Queste le sue dichiarazioni: “Meret è un buon portiere e raramente sbaglia, ma non da mai l’impressione di poter fare una parata. Il vero problema è l’approccio al ruolo: si può fare una parata apprezzabile e poi non riuscire a fare interventi su palloni brutti”.