L’azzurro Piotr Zielinski è regolarmente titolare questa sera con la Polonia contro le Isole Far Oer nel match valido per il gruppo E delle qualificazioni europee. Nessun infortunio dunque per Piotr, ma solo un po’ di fatica negli ultimi allenamenti. Sarà titolare anche il nuovo acquisto del Napoli Jesper Lindstrom con la sua Danimarca contro il San Marino.