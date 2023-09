Lutto per Lobotka, è venuto a mancare il papà

Terribile lutto per Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli. Il calciatore, attualmente in ritiro con la Nazionale della Slovacchia, ha perso il papà. A comunicarlo è il giornalista Matteo Moretto di Relevo. Questo il suo Tweet. “Quando il calcio passa in secondo piano. Un forte abbraccio alla famiglia Lobotka per il lutto familiare subito nelle ultime ore. Le mie condoglianze a Stanislav, un ragazzo d’oro che merita il meglio, dentro e fuori dal campo”. Il collega ha poi aggiunto nei commenti che ad essere venuto a mancare è il papà del giocatore.

