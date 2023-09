Il Mattino – Napoli, Kvaratskhelia e Osimhen dovranno diventare i trascinatori azzurri

Il Napoli deve riscattare la partita contro la Lazio, rialzarsi e tornare a giocare il calcio che ha reso la squadra Campione di Italia. Kvaratskhelia e Osimhen devono trascinare la squadra. Secondo Il Mattino, oggi in edicola, la società si aspetta molto dai due top player:

“La partita con la Lazio è stata deludente sotto tanti punti di vista e non solo del risultato. Sono mancati all’appello i nuovi acquisti, Kvaratskhelia e Osimhen che non hanno dimostrato il loro reale valore. Dovranno farlo ora che torneranno in città”. Scrive il quotidiano.