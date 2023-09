Genoa, l’Ad Blazquez: “Napoli solidissimo, ma noi ci siamo”

Andres Blazquez, amministratore delegato del Genoa, ha rilasciato un’intervista a Il Secolo XIX per parlare di vari temi, tra cui mercato e Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“Mercato? Ne siamo contenti. Sono arrivati giocatori molto interessanti come Retegui, Messias, Malinovskyi, Thorsby, De Winter, Kutlu, Martin, Leali, Haps e Sommariva. Dobbiamo continuare a crescere e a sviluppare il nostro progetto con ambizione. Questa è la prima vera Serie A per 777 Partners con il Genoa. Per questo mercato avevamo ancora un po’ le mani legate per il passato, quello del prossimo anno sarà il primo vero mercato per noi. La Serie A è un campionato difficile, abbiamo affrontato squadre che hanno lo stesso allenatore da almeno due o tre anni. Il Napoli ha cambiato, ma ha ancora la struttura solida dello scudetto. Ma noi ci siamo, a Torino i giocatori erano delusi perché avremmo anche potuto vincere. Sappiamo di essere forti, vogliamo una salvezza tranquilla”.