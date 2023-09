Gazzetta – Tre azzurri candidati al pallone d’oro, il merito va anche a chi ha portato questi calciatori nel nostro paese

“Lo scudetto di Spalletti ha portato di diritto nell’elenco Osimhen, Kvaratskhelia e Kim, oggi al Bayern”. La Gazzetta dello Sport esulta per le nomination dei calciatori che giocano in Serie A. Oltre i tre del Napoli, la Serie A può vantare la nomination di Onana, Barella e Lautaro (clicca qui per leggere la lista completa). “Nessuno dei quattro/sei “italiani” è destinato a vincere il premio – continua la rosea – Ma è un buon segnale per la Serie A e il nostro movimento. Per dire: nell’edizione di un anno fa erano solo tre i calciatori presenti provenienti dal nostro campionato, ovvero Maignan, Leao e Vlahovic. E il merito va anche, nel caso di Kim e Kvaratskhelia, anche a chi quei calciatori ha saputo sceglierli e portarli nel nostro Paese”.