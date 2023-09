Il Napoli è tornato a lavoro dopo la pausa Nazionali con ben 15 giocatori in giro per il mondo. In programma oggi una doppia seduta e un’amichevole contro la Primavera. Proprio dalla Primavera, il Napoli ha inserito un calciatore nella lista Champions, Lorenzo Russo, verosimilmente per i paletti che impone la Uefa per comporre la rosa europea. Gli azzurri preparano la trasferta di Genoa in programma sabato 16 e dopo la sconfitta con la Lazio c’è già terreno da recuperare.