UFFICIALE – Union Berlino-Napoli visibile in chiaro su Canale 5

È stato appena diramato l’elenco delle partite della Uefa Champions League 2023-24 che verranno trasmesse in chiaro su Canale 5. Per quanto riguarda il Napoli, sarà possibile seguire in chiaro il match Union Berlino-Napoli, che andrà in onda il giorno 24 ottobre. Di seguito, l’elenco completo delle sfide che verranno trasmesse sull’emittente Mediaset.

19 settembre – Lazio – Atletico Madrid

3 ottobre – Inter – Benfica

24 OTTOBRE – UNION BERLINO – NAPOLI

7 novembre – Milan – PSG

28 novembre – Milan – Borussia Dortmund

12 dicembre – Inter – Real Sociedad