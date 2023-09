Ssc Napoli, il report di allenamento del giorno 6 settembre

La Ssc Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto il report di allenamento del giorno 6 settembre.

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato ricomincerà sabato 16 settembre con il match Genoa-Napoli in programma a Marassi alle ore 20.45 per la quarta giornata di Serie A. La squadra si è allenata inizialmente sul campo 3 dove in avvio ha svolto riscaldamento a secco e lavoro di possesso palla. Successivamente, sul campo 2, il gruppo ha disputato una serie di partitine a campo ridotto. Chiusura di seduta con lavoro fisico”.