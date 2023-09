Rocchi: “Ho visto i miei ragazzi maltrattati. Gli arbitri devono essere rispettati”

Il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi è intervenuto nel corso del Memorial Vincenzo Orlandini, tenutosi a Roma in Campidoglio. Si è parlato a proposito delle polemiche per delle sviste arbitrali in queste prime tre giornate di campionato.

“I nostri arbitri devono avere forza. In questi giorni mi sono arrabbiato perché ho visto i miei ragazzi maltrattati: so quanto lavorano e che danno il sangue. Possono sbagliare, anch’io ho sbagliato molte volte. Dobbiamo avere il diritto di sbagliare e di essere rispettati. Il recente incontro con gli allenatori è stato bellissimo. Chiunque, dai dilettanti alla A, cerca in un arbitro la forza, la decisione e l’onestà intellettuale. Se abbiamo questo, non ci manca niente. E poi a tutti gli arbitri dico: vogliamoci bene”.