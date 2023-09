Riva su Spalletti: “Gli auguro il meglio, è l’uomo giusto in questo momento”

Gigi Riva esalta Luciano Spalletti. L’ex tecnico del Napoli campione d’Italia ha risposto positivamente alla chiamata della Federazione per guidare la nazionale maggiore. Sabato 9 settembre farà il suo esordio contro la Macedonia nella sfida valida per i gironi di qualificazione agli Europei 2024. Ecco cosa ha detto Riva alla Gazzetta dello Sport.

“Chiuderei il discorso Mancini. Ormai è andato e non se ne parla più. In questo momento conta soltanto il bene della squadra, dell’Italia a cui sono sempre legato. Spalletti non l’ho mai conosciuto di persona. Ma mi ha sempre fatto una bellissima impressione. Ha fatto benissimo con il Napoli vincendo lo scudetto e lo apprezzo in tutti i modi, come allenatore e come persona. Gli auguro il meglio. Penso sia davvero l’uomo giusto per guidare la squadra, ancora di più in un momento come questo”.