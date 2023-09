Pedullà: “Non massacriamo Garcia, anche se una cosa ci ha scandalizzato con la Lazio”

Alfredo Pedullà ha parlato di Rudi Garcia e della sconfitta contro la Lazio nel suo editoriale di Sportitalia. Il giornalista ha bacchettato Rudi Garcia sull’idea di stravolgere il Napoli e le idee tattiche portate avanti da Spalletti. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Facciamo un sincero bocca al lupo a Luciano Spalletti che ha coronato il sogno di qualsiasi allenatore. È il caso di ribadirlo? Ribadiamolo. Qual è il sogno di qualsiasi allenatore? Fare il selezionatore, finire sulla panchina azzurra, varcare il portone di Coverciano e barricarsi dentro nella speranza di poterci stare il più a lungo possibile. Spalletti a Napoli ha completato un lavoro incredibile, lo rimpiangeranno. E ci sono le condizioni perché si ripeta in FIGC, ripristinando quel minimo di meritocrazia che Mancini aveva messo sotto i piedi. Mancini si faceva fare i complimenti per aver convocato Zaniolo, ma poi il campionato lo riteneva un optional e lasciava a casa chi aveva rubato l’occhio per tutto l’anno. L’esempio Zaccagni rende l’idea perché Mancini vuole vincere, con le sue spiegazioni, anche quando ha straperso. Spalletti ci fa venire in mente Garcia e l’eredità che ha rilevato a Napoli. Un’eredità difficile non soltanto perché Garcia – non ce ne voglia – è meno bravo di Luciano e qui sono considerazioni strettamente personali, quindi opinabili. Un’eredità difficile perché bisogna agire con una certa logica e non con improvvisazione: il nuovo ruolo imposto a Raspadori nello spicchio di partita contro la Lazio ci ha scandalizzato per il semplice motivo che in quella posizione non può giocare. Non caschiamo nella trappola di giudicare o “massacrare” Garcia dopo una sconfitta in campionato, sarebbe un discorso da prevenuti in malafede. Ma servono le cose semplici, non gli esperimenti astrusi. Il Napoli ha un grande organico, non certo un’utilitaria che deve andare a 200 orari sull’autostrada. E il grande organico deve essere utilizzato senza esperimenti a casaccio, Spalletti era una guida anche per il suddetto – fondamentale – motivo. Garcia memorizzi e non ripeta scelte astruse, senza una logica”.