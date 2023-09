Il Mattino – Natan ha bisogno di tempo, ma fino a quando?

La prima sosta per le nazionali non è mai stata così complicata come quest’anno. Tanti, troppi sono gli interrogativi sorti dopo la sconfitta con la Lazio e il primo su tutti è ‘acquisto di Natan. Il brasiliano è arrivato quest’estate dal Redbull Bragantino e ha solo 22 anni. Poca esperienza per lui, ma un buon potenziale, quanto basta per credere in lui. Almeno sulla carta, perché poi a conti fatti non ha ancora esordito in Serie A. “Garcia lo difende a spada tratta, sostenendo che ha bisogno di tempo, di calma, di poca pressione sulle spalle. Ma fino a quando?“. questo l’interrogativo de Il Mattino nell’edizione odierna. “Questo è il Napoli – continua il quotidiano – i difensori centrali sono contati, e ci si aspetta calciatori già pronti. Soprattutto perché non c’è più Kim”.