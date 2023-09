Il Mattino – La statua di Diego Armando Maradona verrà esposta ai Quartieri Spagnoli

Una grandissima notizia per i tifosi del Napoli e per gli appassionati di calcio: la statua di Diego Armando Maradona sarà posizionata ai Quartieri Spagnoli, vicino al famoso murales raffigurante la leggenda argentina. È quanto si apprende da Il Mattino. Questa verrà piazzata presso la galleria “Il Tempio di Maradona” in via Concordia 69 il giorno venerdì 8 settembre alle ore 12.

“Sarà una vera sorpresa, venerdì 8 settembre alle ore 12, presso la galleria “Il Tempio di Maradona” in via Concordia 69 (accanto al famoso murale del campione) la ricomparsa della statua del mitico Diego realizzata dallo scultore Domenico Sepe. L’opera raffigurante il mito argentino che, dopo le note vicissitudini e le voci circa la sua distruzione, risorge ai Quartieri spagnoli. E ciò in una galleria di particolare interesse artistico e culinario che oltre ad accogliere in esposizione l’opera del grande Diego sistemata su di una lastra di pietra lavica realizzata dalla marmeria Rocco Palladino, offre con la pizzeria collegata gestita dai patron Vincenzo Masiello e Gianni Sauchelli, la possibilità di godere delle più antiche specialità di una Napoli senza tempo”.