CdM – Zielinski, ancora niente rinnovo: può firmare con un’altra squadra dall’1 febbraio

Piotr Zielinski ha rifiutato i 15 milioni a stagione fino al 2026 dell’Al Ahli. Il 29enne polacco vuole legarsi a vita a Napoli, ma c’è un ostacolo: ancora tarda ad arrivare la firma del rinnovo del contratto.

La società ha offerto un contratto con decurtazione dell’ingaggio di 3,5 milioni netti (6,4 milioni lordi) in scadenza nel 2024. C’è una base per un accordo triennale a 2,5 milioni, con clausola risolutiva a 30 milioni. Manca ancora la firma di Zielinski e il pericolo non va comunque sottovalutato: dall’1 febbraio è libero di firmare per un’altra squadra. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.