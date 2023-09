CdM – Garcia non deve impoverire il talento di Elmas

Il Corriere del Mezzogiorno ha approfondito la situazione di Eljif Elmas. Negli ultimi giorni di calciomercato, il club ha rifiutato l’offerta del Lipsia. I tedeschi avevano offerto 30 milioni per il macedone. Finora, però, il giovane talento macedone è stato impiegato per soli 21 minuti. Dopo tre partite è presto per fare bilanci, ma è evidente che Elmas non è in cima alle scelte di Garcia come accadeva con Spalletti.

Per il tecnico francese Raspadori è il primo cambio di Kvara. Inoltre, l’arrivo di Cajuste per il centrocampo e Lindstrom per la fascia destra rendono ancora più complicate le chance per accumulare minuti. Garcia ha promesso spazio per tutti, ma deve comunque cercare di non impoverire un talento che in passato ha dato un notevole contributo al Napoli.