CdM – Demme, ingaggio pesante: a gennaio si dovrà trovare una soluzione. Il punto

Il Corriere del Mezzogiorno si è soffermato sulla difficile situazione di Diego Demme. Da tempo il centrocampista classe 1991 sembra essere fuori dal progetto Napoli e con l’arrivo di Rudi Garcia, la situazione non è cambiata. Durante il calciomercato, che si è concluso soltanto venerdì scorso, è stato offerto a squadre tedesche e italiane, ma non si è trovato l’accordo. L’ingaggio è pesante (2,5 milioni) e non tutte sono disposte a investire tali cifre. Ora non risulta nemmeno nella lista Champions. Bisognerà trovare una soluzione a gennaio.