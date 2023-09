Questa settimana non vedremo il Napoli e la Serie A per via della sosta Nazionale, dove ci sarà l’esordio dell’ex Napoli Spalletti. Il Napoli affronterà il Genoa a Marassi il 16 Settembre, ecco a voi il calendario completo:

4ª GIORNATA

Cagliari-Udinese

Fiorentina-Atalanta

Frosinone-Sassuolo

Genoa-Napoli

Hellas Verona-Bologna

Inter-Milan

Juventus-Lazio

Monza-Lecce

Roma-Empoli

Salernitana-Torino