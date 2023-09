Il Mattino – Il Napoli non perdeva dal 14 maggio: non c’è tempo per pensare al passato

Il Napoli dovrà mettersi subito al lavoro per dimenticare la sconfitta di ieri.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, gli azzurri ripartiranno dopo le partite delle Nazionali per dimenticare subito la sconfitta contro la Lazio: “È stata una malanotte per gli azzurri, che non perdevano dal 14 maggio (0-2 a Monza). Una serata che fa porre inevitabili domande, quelle a cui si dovrà dare risposta dopo la sosta, anche perché mercoledì 20 parte la missione Champions a Braga. A cominciare dalla difesa dove non svetta più un centrale di spessore come Kim ma viene impiegato Juan Jesus aspettando che Natan – il giovane brasiliano che rappresenta la grande scommessa di De Laurentiis – possa completare l’apprendimento che non è soltanto calcistico, ci è stato detto da Castel Volturno”.