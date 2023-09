Il Mattino – Bocciato Juan Jesus, Anguissa è sembrato fuori forma

Bocciato Juan Jesus nella prima sconfitta stagionale al Maradona.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il brasiliano e il camerunense non hanno fornito una grande prestazione. Sono sembrati lenti e impacciati: “Purtroppo a Juan Jesus mancano gli strappi di Kim, e questa sera il Napoli ha misurato per la prima volta l’enorme vuoto lasciato. Nella Lazio ha brillato persino il vecchio Hysaj che ha tenuto bene Di Lorenzo e Politano. Insomma, Sarri l’ha vinta prima, dopo e durante. Il pareggio di Zielinski e il primo tempo col Napoli a pressare e sprecare hanno lasciato immaginare un secondo tempo diverso, che non c’è stato. È imploso Anguissa, di una lentezza imbarazzante, e anche Daichi Kamada ha trovato il gol”.