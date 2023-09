Gazzetta – Difesa horror, ieri l’assenza di Kim si è fatta sentire più del solito

Nonostante i due ottimi inizi stagionali, il Napoli ha dimostrato di dover lavorare ancora tanto in difesa.

L’assenza di Kim ieri sera si è fatta sentire probabilmente più del dovuto. Dopo la sosta sarà fondamentale trovare le contromisure e l’ordine tattico che ieri è sembrato inesistente. L’analisi de La Gazzetta è eloquente a tal proposito: “Non è un dramma, ma un’analisi corretta può aiutare a correggere gli errori e soprattutto a prendere atto della nuova realtà. Il Napoli non ha più un fuoriclasse in difesa come il sudcoreano Kim, non è riuscito sul mercato a trovare un sostituto di livello – Natan al momento è una promessa – e dovrà supplire con una migliore organizzazione. Con Frosinone e Sassuolo aveva funzionato, appena il livello dell’avversario è salito la squadra è entrata in difficoltà, anche se non è stato Ciro Immobile il vero problema”.