CorrSport – La Lazio ridimensiona per un attimo il Napoli: Sarri sbanca ancora il Maradona

Sarri ha battuto il Napoli al Maradona per due volte consecutive.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, i biancocelesti hanno ridimensionato per una sera la squadra campione d’Italia: “In quello stadio che gli è appartenuto, e nel quale ha disegnato arabeschi, la Lazio riemerge con intelligenza, con freddezza, con il talento di Luis Alberto e di Felipe Anderson ma pure con la’autorità di Cataldi e la freschezza di Guendouzi che aggiunge del suo; e nello stadio in cui ha appena fatto la Storia, il Napoli scopre d’essere piombato improvvisamente tra gli umani, dopo essere stato un marziano”.