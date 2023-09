Caputi: “Il girone di Champions è alla portata del Napoli, gli azzurri sono di diritto i favoriti per lo Scudetto”

Ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Massimo Caputi, capo dei servizi sportivi de Il Messaggero. tra gli argomenti trattati il girone di Champions del Napoli e del fatto che sia di diritto la squadra favorita per lo Scudetto. Queste le sue parole: “Il girone di Champions è alla portata del Napoli, anche se in questa competizione bisogna sempre fare attenzione. Suggestiva la sfida contro il Real, meglio affrontarli nel girone che nella fase ad eliminazione diretta. Con tutto il rispetto che si può avere per Braga e Union Berlino, ma sono alla portata del Napoli e per questo è stato un buon sorteggio. Il Napoli di diritto è la squadra da battere in Serie A visto che è la squadra campione d’Italia, ma lo è anche per le proprie qualità tecniche e tattiche. L’unica incognita è rappresentata dal sostituto di Kim, in pochi conoscono Natan. Per il resto la squadra è la stessa dello scorso anno, non ha dovuto vendere come il Milan e l’Inter per acquistare giocatori e ha trattenuto le proprie stelle”.