Allegri: “Di solito la favorita è quella che vince lo Scudetto, il Napoli ha uno come Osimhen che sposta gli equilibri”

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa, e tra le domande proposte c’è stata anche quella sullo Scudetto. Secondo il tecnico toscano la squadra favorita resta quella che l’anno prima ha vinto, e che il Napoli ha Osimhen che sposta gli equilibri. Queste le sue parole: “Io ripeto, di solito la favorita è quella che vince l’anno prima. E poi, come ho detto in un’intervista settimana scorsa, il Napoli ha un giocatore importante come Osimhen che sposta gli equilibri di una partita. Resta quindi la squadra favorita, poi ci sono Milan e Inter che sono molto attrezzate. Noi dovremo essere bravi ad arrivare a dicembre nelle migliori condizioni, poi la stagione è lunga“.