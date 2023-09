Scotto: “L’esubero Zedadka lascia il Napoli. Sul mercato in entrata…”

Siamo giunti all’ultimo giorno di mercato, e il Napoli sta definendo le ultime trattative. Proprio di questo ha parlato Giovanni Scotto sui propri social.

Ecco le sue parole: “Il Napoli si libera anche dell’esubero Zedadka. Va allo Swift Hesper in Lussemburgo, a titolo definitivo. Da sistemare la situazione Diego Demme, ma l’addio è complicato per via dell’ingaggio”.

Poi Scotto ha continuato: “Verso la conferma Zerbin anche se potrebbe arrivare una richiesta last minute per il prestito. Nessuna operazione in entrata nell’ultimo giorno di mercato”.