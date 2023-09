Nicolò Schira: “Mercato in entrata chiuso per il Napoli e per altre due top di Serie A”

Arrivato l’ultimo giorno di mercato, le squadre cercano gli ultimi colpi last minute per rafforzarsi ancora, ma non è così per il Napoli. Come riportato sul proprio profilo Twitter dall’esperto di mercato Nicolò Schira il mercato in entrata degli azzurri è ormai chiuso. Non ci saranno colpi dell’ultima ora per la squadra di Rudi Garcia, che dovrebbe concludere il proprio calciomercato con la cessione di Hirving Lozano al Psv. Così come gli azzurri anche altre due squadre di Serie A non faranno movimenti nelle ultime 4 ore di calciomercato, ovvero Roma e Juventus, con i giallorossi che si sono fermati all’acquisto di Romelu Lukaku.