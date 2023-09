Gazzetta – Ancelotti tornerà al Maradona da avversario, ma non da “rivale”

Carlo Ancelotti tornerà al Maradona con il suo Real Madrid.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore del Napoli dovrà affrontare gli azzurri due volte nel girone C della prossima Champions League. Un ritorno da avversario, ma non da rivale: nonostante l’esonero arrivato sotto il Vesuvio e la sua ultima stagione in azzurro non troppo soddisfacente, i rapporti con la società e con la piazza sono sempre stati ottimi. Parole al miele per Napoli e per il Napoli, sempre spese da Re Carlo. Sarà un ritorno piacevole per il tecnico italiano.