Faccini: “La scelta di Garcia per il Napoli è stata oculata, non mi sento di mettere gli azzurri tra le favorite”

L’ex portiere della Roma Paolo Alberto Faccini ha parlato ai microfoni di Tmw dall’Hotel Sheraton di Milano. L’ex estremo difensore ha parlato del Napoli di Garcia, della scelta del tecnico francese, e ritiene il Napoli al momento non tra le favorite, perché le altre si sono rinforzate. Queste le sue parole: “La scelta di Garcia è stata oculata, perché conosce già il campionato italiano. Per le sue caratteristiche poi può dare a questo gruppo la continuità. Il lascito di Spalletti avrà il suo peso, ma ci saranno sicuramente le condizioni per essere nei primi posti. Non mi sento però di mettere il Napoli tra le favorite per lo Scudetto, questo solo perché le altre si sono rinforzate”.