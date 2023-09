Spalletti riflette sulle convocazioni da diramare per le gare in previsione nella pausa della Serie A, dal 9 settembre in poi, contro Ucraina e Macedonia del Nord.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’allenatore potrebbe convocare Baldanzi e Casale per la prima volta in azzurro, oltre al giovane Buongiorno del Torino. In attacco potrebbe essere confermato Raspadori, largo ai giovani per partire nel migliore dei modi.