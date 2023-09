Diego Demme potrebbe rimanere bloccato in quel di Napoli.

Come riferito dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, il calciatore non è ancora approdato a Firenze a causa di intoppi nella formula della cessione concordata con i viola, che non hanno ancora venduto Amrabat, cosa che risulta essere da ostacolo per la riuscita della trattativa. Il mercato in entrata si chiude oggi per le squadre di Serie A, vedremo se a poche ore dalla fine potrà cambiare qualcosa.