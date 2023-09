Bosco: “Lindstrom è un calciatore eccezionale, saprà inserirsi alla grande nello scacchiere tattico azzurro”

Il presidente dell’Italian Association Football Agent Christian Bosco è stato intercettato dai microfoni di Tmw nell’Hotel Sheraton di Milano. Gli è stato chiesto del mercato della squadre italiane, e soprattutto un parere sull’acquisto di Lindstrom da parte del Napoli. Queste le sue parole: “Il Napoli è intervenuto dove era necessario farlo, ha trovato colpi intelligenti, scovati da uno dei migliori scouting in assoluto. Bene anche la Roma, perché avere in rosa Dybala, Lukaku e Renato Sanches vuol dire tanto. Quando il Napoli doveva incontrare in Champions l’Eintracht avevo segnalato, oltre a Kamada e Kolo Mouani, anche il nome di Lindstrom. Un giocatore eccezionale, saprà inserirsi perfettamente nello scacchiere tattico del Napoli. Sa fare sia l’esterno che il trequartista, è sia rapido che tecnico”.