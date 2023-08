TMW – Corsa contro il tempo per Lozano e Demme

Con l’arrivo di Jesper Lindstrom, il Napoli chiude il suo mercato. Quello in entrata almeno, perché restano ancora in bilico Lozano e Demme. Acquistando il danese, Lozano è quasi costretto ad accettare il ritorno del Psv, altrimenti resterà fuori rosa. Il Napoli ha bisogno di alleggerire il monte ingaggi e non ha voglia di perdere a 0 quello che all’epoca fu l’acquisto più costoso della storia del club. Il Chucky è alle strette, accetterà presto l’offerta degli olandesi, da superare gli ultimi ostacoli.

L’obiettivo principale di queste ultime 48 ore e poco meno è quello di piazzare gli ultimi esuberi. Resta Gianluca Gaetano, nei 3 per il ruolo di mediana. Sembrava ad un passo dal Frosinone o dell’Empoli e, invece, sarà ben presto convocato dopo aver superato l’infortunio. Sorte differente, invece, toccherà a Diego Demme, idea last minute della Fiorentina. Lo scrive Tuttomercatoweb.