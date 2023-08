Gianluca Di Marzio, giornalista ed espero di calciomercato, ha scirtto sul suo profilo Twitter a proposito della situazione di Hirving Lozano. Il calciatore potrebbe approdare al Psv in queste ultime ore di mercato ma al momento, secondo quanto riportato dal collega, la trattativa non è ancora definitivamente chiusa. “Base d’intesa a 12 milioni più percentuale sulla futura rivendita tra Psv e Napoli per Lozano, ma manca ancora l’accordo totale tra le parti”.

Base d'intesa a 12 milioni più percentuale sulla futura rivendita tra @PSV e @sscnapoli per #Lozano, ma manca ancora l'accordo totale tra le parti. @SkySport #calciomercato — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 31, 2023