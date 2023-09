Secondo quanto riportato da Sky, è fatta per il ritorno di Hirving Lozano al Psv. È stato definito l’accordo tra il Napoli e il club olandese. Il costo dell’operazione si aggira intorno ai 12,2 milioni. Ora il messicano è pronto a volare in Olanda per firmare l’accordo che lo legherà nuovamente al club che lo ha lanciato nel calcio europeo. Si conclude dopo 4 anni l’avventura del calciatore messicano all’ombra del Vesuvio.