Kroos torna sulla decisione di Gabri Veiga: “In Arabia Saudita vai per soldi”

Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, è tornato a parlare del suo commento a proposito della decisione di Gabri Veiga di andare all’Al Ahli e non al Napoli. Il calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sport Illustrated. “Alcuni hanno addirittura detto che Arabia Saudita si gioca un calcio ambizioso, ma tutto ruota intorno ai soldi. Alla fine, è una decisione presa per soldi e questo va contro il calcio. È un momento difficile per il calcio che tutti conosciamo e amiamo. Tutti prenderebbero quella decisione, proprio come Cristiano Ronaldo, che ha deciso di farlo alla fine della sua carriera. Ma diventa molto difficile quando a farlo sono calciatori che sono nel bel mezzo della loro carriera e hanno ancora qualità per giocare nei migliori club d’Europa”.