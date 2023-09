Il Real Madrid presenta la sfida con il Napoli: “Possono contare su Kvaratskhelia e Osimhen”

Il Real Madrid, attraverso il proprio sito ufficiale, ha commentato l’esito del sorteggio dei gironi di Uefa Champions League. Di seguito, la nota dedicata al Napoli. “Campioni d’Italia 33 anni dopo, la squadra di Rudi Garcia può contare su Khvicha Kvaratskhelia, il miglior giocatore della scorsa Serie A, e su Victor Osimhen, capocannoniere del campionato con 26 gol. Il Real Madrid e il Napoli si sono incontrati 4 volte in Europa con un bilancio di 3 vittorie per noi ed un pareggio. L’ultimo precedente è capitato nella stagione 2016/17, nel cammino per La Duodécima”.